Мэрии Новосибирска отказали в приватизации Заельцовского кладбища

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Арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии города в приватизации Заельцовского кладбища.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Ритуальное хозяйство» о признании незаконным отказ мэрии в оформлении в собственность ряда объектов на территории Заельцовского кладбища.

Городская администрация отказала компании, объяснив это тем, что запрошенные ей сооружения, нельзя отчуждать по отдельности, к тому-же все здания на этой территории отапливаются одной котельной.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что интересующие компанию объекты не участвуют в обеспечении функционирования кладбища и не предназначены для погребения, располагаются за забором и прямого отношения к погосту не имеют. Здания используются в качестве складов.

По решению суда, мэрия должна будет повторно рассмотреть требования компании.

В августе 2022 года Сиб.фм передавал жалобы новосибирцев на свалку на территории Заельцовского кладбища.