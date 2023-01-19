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Мэрии Новосибирска отказали в приватизации Заельцовского кладбища

Фото Мэрии Новосибирска отказали в приватизации Заельцовского кладбища
Фото Мэрии Новосибирска отказали в приватизации Заельцовского кладбища

Фото: Bogdanov-62, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии города в приватизации Заельцовского кладбища.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Ритуальное хозяйство» о признании незаконным отказ мэрии в оформлении в собственность ряда объектов на территории Заельцовского кладбища.

Городская администрация отказала компании, объяснив это тем, что запрошенные ей сооружения, нельзя отчуждать по отдельности, к тому-же все здания на этой территории отапливаются одной котельной.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что интересующие компанию объекты не участвуют в обеспечении функционирования кладбища и не предназначены для погребения, располагаются за забором и прямого отношения к погосту не имеют. Здания используются в качестве складов.

По решению суда, мэрия должна будет повторно рассмотреть требования компании.

В августе 2022 года Сиб.фм передавал жалобы новосибирцев на свалку на территории Заельцовского кладбища.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Мэрия Новосибирска
арбитражный суд
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