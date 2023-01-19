Мобилизованных из Новосибирска и Барабинска отправили в зону СВО

Фото Юлии Настиной
18 января в зону спецоперации из Новосибирска отправили эшелон с мобилизованными – у жителей Барабинска был час, чтобы проститься с родными.
Сборы мобилизованных в Шилово начались 18 января ещё глубокой ночью. Эшелон ушёл только к обеду, но предстояло погрузить всё самое необходимое для мобилизованных.
«Погрузка была до 5 утра. Часть мобилизованных была доставлена на вокзал пассажирскими автобусами. Далее поезд следовал через Барабинск, железнодорожную станцию, и у родственников была возможность прийти, проводить своих ребят. Многие пришли с детьми, – рассказал Сиб.фм депутат Барабинского рйайона Константин Терещенко. – Ребятам передали продукты, сейчас их отправили в зону СВО».
У родственников был час, чтобы обнять и поцеловать родных. Далее эшелон отправился в западном направлении. Точное количество отправленных в зону спецоперации не называют, но речь идёт о двух сотнях мобилизованных.
Сам Константин Терещенко, который попал под бдительный контроль барабинских чиновников во время прошлых поводов, добавил, что рабочее время не потратил.
«Уехал после погрузки в 5 утра. Информация для администрации Барабинска и активно пишущих депутатов. На работу я не опоздал»,
– добавил Константин Терещенко.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают