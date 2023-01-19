СК проверит завоз кори в Новосибирскую область мигрантами из Средней Азии

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СК начал проверку сообщений о вспышке кори в Новосибирской области.

В Новосибирской области растёт число заболевших корью: в декабре Минздрав региона отчитывался о 19 заражённых, в январе — уже о 45. Следственный комитет проверит сообщения о том, что болезнь могли завезти в область мигранты из Средней Азии, сообщает пресс-служба ведомства.

В официальном сообщении представители СУ СК по НСО ссылаются на данные регионального управления Роспотребнадзора о вспышке заболеваемости кори. Эпидситуацию рассматривают как неблагоприятную. По данным на 17 января, заболели корью 17 детей и 28 взрослых. Зачастую дети заболевают первыми в школах и детсадах, а затем заражают своих родителей. Все заражённые не были вакцинированы от кори.

Как только очаг заражения выявляют, проводится также превентивная вакцинация всех, кто мог контактировать с заражёнными. Для этого при обращении в больницу пациента с симптомами кори до постановки диагноза принимаются противоэпидемические меры, а врачи опрашивают о наличии вакцинации всех, кто контактировал с заболевшим. Избежать заражения и подготовить организм можно с помощью вакцинации. Вакцину можно успеть поставить за 72 часа после предполагаемого контакта.

Так, в декабре сообщалось о 19 случаях заражения, и вакцину получили 650 человек, потенциально контактирующих с переносчиками кори.

Чтобы понять причины вспышки инфекции, следователи проверят действия сотрудников миграционного контроля на предмет халатности.

Корь опасна своими последствиями. Мультисистемный воспалительный симптом в числе прочего может поразить дыхательную систему, ЖКТ и даже нервную систему, вызвав энцефалит и менингит.

Вакцинировать население области от кори планируют до 1 февраля 2023 года.