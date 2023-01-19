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общество

В Дзержинском районе Новосибирска демонтировали самовольно установленные киоски

Фото В Дзержинском районе Новосибирска демонтировали самовольно установленные киоски
Фото В Дзержинском районе Новосибирска демонтировали самовольно установленные киоски

Скриншот: Видео ГУФССП Новосибирской области

Самовольно возведенные в Дзержинском районе Новосибирска киоски убрали под контролем судебного пристава.

Пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области сообщила об уборке самовольно возведенных киосков в Дзержинском районе Новосибирска под контролем судебного пристава.

На исполнение в отделение судебных приставов по Дзержинскому району поступил исполнительный документ об обязании общества с ограниченной ответственностью освободить земельный участок от самовольных построек: торговых павильонов и металлического ограждения.

Судебный пристав вручила должнику-организации постановление о возбуждении исполнительного производства и сообщила о наступлении ответственности, в случае неисполнения требований суда в добровольные сроки.

Должник самостоятельно убрал одно административное строение. Однако второе не было демонтировано в срок, поэтому пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Два киоска погрузили на погрузчик в присутствии должника, пристава и понятых.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске Совет Отцов отстоял право на снежные горки во дворах.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

пристав
должник
судебные приставы
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