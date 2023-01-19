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Трое жителей Тогучинского района НСО погибли в зоне СВО

Фото Трое жителей Тогучинского района НСО погибли в зоне СВО
Фото Трое жителей Тогучинского района НСО погибли в зоне СВО

Фото: администрация Тогучинского района

В Тогучинском районе Новосибирской области простились сразу с тремя жителями, погибшими на спецоперации.

В Тогучинском районе прошло прощание с тремя жителями, погибшими в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района.

При исполнении воинского долга погибли Алексей Горленко, Сергей Колупаев и Владимир Казутин.

Алексей Горленко погиб 27 декабря 2022 года. У него остались сын и дочь. Друзья говорят, что парень был честным и порядочным, любил свою семью и детей.

Сергей Колупаев погиб 6 декабря 2022 года. У мужчины осталось двое маленьких детей. До службы работал водителем в Новосибирске, а позже на карьере. Его похоронили в селе Кудрино.

Владимир Казутин погиб 11 декабря 2022 года. Работал сварщиком в колхозе имени Чапаева. В последние годы работал вахтой. В зону СВО в ноябре 2022 года он ушел добровольцем.

Как ранее писал Сиб.фм, многодетный отец из Новосибирской области Пётр Леонов погиб на руках брата в зоне СВО.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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