Трое жителей Тогучинского района НСО погибли в зоне СВО

Фото: администрация Тогучинского района
В Тогучинском районе Новосибирской области простились сразу с тремя жителями, погибшими на спецоперации.
В Тогучинском районе прошло прощание с тремя жителями, погибшими в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации района.
При исполнении воинского долга погибли Алексей Горленко, Сергей Колупаев и Владимир Казутин.
Алексей Горленко погиб 27 декабря 2022 года. У него остались сын и дочь. Друзья говорят, что парень был честным и порядочным, любил свою семью и детей.
Сергей Колупаев погиб 6 декабря 2022 года. У мужчины осталось двое маленьких детей. До службы работал водителем в Новосибирске, а позже на карьере. Его похоронили в селе Кудрино.
Владимир Казутин погиб 11 декабря 2022 года. Работал сварщиком в колхозе имени Чапаева. В последние годы работал вахтой. В зону СВО в ноябре 2022 года он ушел добровольцем.
Как ранее писал Сиб.фм, многодетный отец из Новосибирской области Пётр Леонов погиб на руках брата в зоне СВО.
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