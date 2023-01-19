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Туристический кластер за 11 миллиардов рублей построят в Новосибирской области

Фото Туристический кластер за 11 миллиардов рублей построят в Новосибирской области
Фото Туристический кластер за 11 миллиардов рублей построят в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

К 2024 году в Новосибирской области намерены разработать план по созданию объемного туристического кластера «Обские парки».

В пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области сообщили о намерении разработать план по созданию объемного туристического кластера «Обские парки», в который инвестируют 11 миллиардов рублей.

Новые гостиницы, кемпинги и санатории, в каждом из которых будет не менее 120 гостевых номеров, построят на берегах Оби в Новосибирске, Бердске и еще трех районах региона.

Кроме помощи от крупных инвесторов, область рассчитывает получить финансовую поддержку проекта из федерального бюджета. Средства пойдут на организацию инженерной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности кластера.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске верующие выстроились в огромные очереди за святой водой на Крещение.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Новосибирская область
кластер
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