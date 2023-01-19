В Новосибирске верующие выстроились в огромные очереди за святой водой на Крещение

Фото Сиб.фм
В Новосибирске выстроились очереди на раздаче святой воды в Крещение.
В четверг, 19 января, в день Крещения верущие выстроились в огромные очереди у здания главного собора Новосибирской епархии.
Святую воду раздавали во дворе Вознесенского кафедрального собора — там же митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение.
Согласно православным верованиям, в день Крещения святая вода обладает целительными свойствами для тела и духа.
Святую воду разливали всем желающим во дворе собора, но очереди выстроились далеко за пределами храмового комплекса.
Ранее Сиб.фм публиковал график работы и точную карту купелей в Новосибирске на Крещение 19 января.
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