В Новосибирске верующие выстроились в огромные очереди за святой водой на Крещение

Фото Сиб.фм

В Новосибирске выстроились очереди на раздаче святой воды в Крещение.

В четверг, 19 января, в день Крещения верущие выстроились в огромные очереди у здания главного собора Новосибирской епархии.

Святую воду раздавали во дворе Вознесенского кафедрального собора — там же митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение.

Согласно православным верованиям, в день Крещения святая вода обладает целительными свойствами для тела и духа.

Святую воду разливали всем желающим во дворе собора, но очереди выстроились далеко за пределами храмового комплекса.

Ранее Сиб.фм публиковал график работы и точную карту купелей в Новосибирске на Крещение 19 января.