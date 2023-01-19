В Новосибирске опубликовали график работы купелей на Крещение 19 января

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске открылись для омовения 6 купелей.

В администрации Новосибирска опубликовали список официальных купелей, где можно искупаться на Крещение, 19 января.

Указанные места отличаются от обычных прорубей специальным оборудованием и наличием бригад специалистов. Чтобы омовение было безопасным, у таких купелей дежурят спасатели МЧС, врачи скорой помощи и полиция.

Сиб.фм подготовил карту купелей с графиком их работы.

Ранее сотрудники МЧС показали, как изготавливается крещенская купель. Также начальник отдела безопасности людей на водных объектах по МЧС Новосибирской области Юрий Карпов сообщил, что купели в Затоне, на пляже Бумеранг и в Кольцово будут работать круглосуточно, и порекомендовал приходить к ним с ночи, чтобы избежать долгого ожидания и скопления больших толп и очередей.