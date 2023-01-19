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общество

Участники спецоперации смогут преподавать уроки ОБЖ в школах

Фото Участники спецоперации смогут преподавать уроки ОБЖ в школах
Фото Участники спецоперации смогут преподавать уроки ОБЖ в школах

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, предоставят возможность преподавать уроки ОБЖ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что военные, которые принимают участие в спецоперации, смогут преподавать в школах уроки ОБЖ, пишет ФАН.

В приказе Минпросвещения России указано, что курс основ безопасности жизнедеятельности в учебных учреждениях страны будет дополнен начальной военной подготовкой (НВП) с 1 сентября 2023 года.

В поддержку введения НВП в школах, колледжах и техникумах выступили 59% опрошенных жителей одного из регионов России.

Напомним, военные-контрактники из Новосибирска получат 6 кубов благотворительного груза.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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