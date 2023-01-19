Участники спецоперации смогут преподавать уроки ОБЖ в школах

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, предоставят возможность преподавать уроки ОБЖ.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что военные, которые принимают участие в спецоперации, смогут преподавать в школах уроки ОБЖ, пишет ФАН.
В приказе Минпросвещения России указано, что курс основ безопасности жизнедеятельности в учебных учреждениях страны будет дополнен начальной военной подготовкой (НВП) с 1 сентября 2023 года.
В поддержку введения НВП в школах, колледжах и техникумах выступили 59% опрошенных жителей одного из регионов России.
Напомним, военные-контрактники из Новосибирска получат 6 кубов благотворительного груза.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают