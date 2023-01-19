Уже соскучились по «краcочным» хитам: в Новосибирске пройдет концерт солистки группы «Краски» Оксаны Ковалевской

Фото: Руки ВВерх! Бар

4 февраля в Руки ВВерх! Бар едет Оксана Ковалевская из той самой группы «Краски». Да-да, та самая Оксана, которую ты слушал еще на аудиокассетах по дороге в школу!

Все самые сочные хиты, среди которых: «Я полюбила бандита», «Старший брат», «А вы не трогайте меня», «Оранжевое солнце», «Я люблю тебя, Сергей» и многие другие на сцене бара

До и после концерта пройдет Дискотека 90-х с ведущим и интерактивами, а также розыгрыш ностальгических предметов из вашего детства. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Во время концерта обслуживание будет ограничено.

Сбор гостей: 18.00. Начало концерта: 23.00.