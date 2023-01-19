В Новосибирске девушку, которая сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Фото: АСТ-54

Женщина сбила пожилую жительницу Новосибирска и скрылась с места аварии.

В Новосибирске разыскивают женщину, которая сбила пенсионерку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. Об этом сообщает «‎АиФ-Новосибирск»‎ со ссылкой на внучку пострадавшей.

Авария произошла в среду, 18 января, в Октябрьском районе. В районе остановки Высоцкого женщина за рулём белого автомобиля неизвестной марки сбила пенсионерку. Пострадавшая из-за перенесённого стресса забыла детали инцидента, говорит её родственница.

«‎Она чуть её не переехала. Бабушка попала под капот — она невысокого роста, машина большая. Девушка-водитель ей помогла встать и по-быстрому уехала»‎, — отметила собеседница издания.

Серьёзных травм пострадавшая не получила, говорит её внучка. Женщина ищет очевидцев аварии.

Напомним, накануне двое детей пострадали в ДТП с 5 автомобилями в Новосибирске.