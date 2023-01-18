Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

Двое детей пострадали в ДТП с 5 автомобилями в Новосибирске

Фото Двое детей пострадали в ДТП с 5 автомобилями в Новосибирске
Фото Двое детей пострадали в ДТП с 5 автомобилями в Новосибирске

Фото: пресс-служба УГИБДД Новосибирской области

В Новосибирске при столкновении пяти автомобилей пострадало четыре человека, двое из которых дети.

Вечером во вторник, 17 января, на Морском проспекте в Новосибирске столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали два ребенка и двое взрослых, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла в районе дома №28 на Морском проспекте. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус», «Хонда Фит», «Киа Рио», «Хонда Цивик» и «Школа Рапид». В ДТП пострадала 43-летняя водитель «Хонды Фит» и два 12-летних ребенка, находившихся в салоне японской машины. Кроме того, была госпитализирована 51-летняя женщина-водитель «Киа Рио».

Все пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полицейские ищут открывшего стрельбу на Кирова водителя. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с мусором на 30 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

ДТП
ГИБДД
пострадали дети
люди пострадали
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14660
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11614
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10419
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9073
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8101
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8044
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты
7805
В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной