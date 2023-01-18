Двое детей пострадали в ДТП с 5 автомобилями в Новосибирске

Фото: пресс-служба УГИБДД Новосибирской области
В Новосибирске при столкновении пяти автомобилей пострадало четыре человека, двое из которых дети.
Вечером во вторник, 17 января, на Морском проспекте в Новосибирске столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали два ребенка и двое взрослых, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
Авария произошла в районе дома №28 на Морском проспекте. Столкнулись автомобили «Лада Ларгус», «Хонда Фит», «Киа Рио», «Хонда Цивик» и «Школа Рапид». В ДТП пострадала 43-летняя водитель «Хонды Фит» и два 12-летних ребенка, находившихся в салоне японской машины. Кроме того, была госпитализирована 51-летняя женщина-водитель «Киа Рио».
Все пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полицейские ищут открывшего стрельбу на Кирова водителя. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с мусором на 30 млн рублей.
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