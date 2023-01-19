Двойняшки из Новосибирска рассказали, почему не окунаются в прорубь на Крещение

Фото: Сиб.фм

Сестры-двойняшки Надежда и Ангелина почти все свободное время проводят в Вознесенском соборе Новосибирска: девушки каждый год участвуют в раздаче святой воды верующим.

Для сестер Ангелины и Нади из Новосибирска 18 и 19 января наступает по-настоящему «горячая пора»: девушки помогают разливать святую воду для прихожан Вознесенского собора в Крещение. К ним всегда выстраивается самая большая очередь – верующие говорят, что от двойняшек буквально «веет добром». Журналист Сиб.фм поговорил с девушками.

Ангелина и Надя – из простой православной семьи. Еще детьми родители привели их в Вознесенский кафедральный собор, тогда и началось знакомство девочек с верой.





"Не каждый рождается в православной семье, где рассказывают, кто такой Бог. Что есть добро и зло. Что такое любовь и как создать хорошую семью. Бог привел нас сюда, и мы полюбили это место", — поделились сестры.





Сейчас Ангелина и Надя учатся при семинарии Вознесенского собора на первом курсе иконописного отделения. Перед поступлением они получили благословение архиерея и сдали необходимые экзамены.

"В семинарию поступают как и в обычные образовательные учреждения. Нужно сдать экзамены. Только это духовное", — объяснили они.

Главной своей целью девушки называют спасение души и очищение от грехов.





«Никто не знает, когда Господь нас призовет. Поэтому жить нужно праведно, не допуская грешных мыслей, чтобы попасть в Царствие Небесное. Ведь мы не умираем — жизнь вечная», — рассказали двойняшки.

О своей «светской» жизни Ангелина и Надя говорят мало. В соцсети девушки заглядывают «только по делу», а о создании собственных семей пока не задумывались. Сестры уверены, что Бог пошлет им достойных спутников.





Крещение Господне для сибирячек – особый день. Сестры не окунаются в прорубь, поскольку стараются принести пользу собору и прихожанам. Девушки признаются, что верующие дают им гораздо больше света и радости, нежели погружение в купель.

"Плохие люди нам не встречаются. А те, кто сегодня пришли в собор, заряжают энергией и улыбкой на весь день", — подытожили двойняшки.

Напомним, 19 января сотни новосибирцев выстроились в очередь за святой водой в Вознесенском соборе Новосибирска.