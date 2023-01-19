В Новосибирске мужчина рассказал о пережитой клинической смерти из-за кори

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Житель Новосибирска рассказал, как в результате тяжелого заболевания корью перенес клиническую смерть.

С декабря 2022 года в Новосибирской области корью заразились 45 человек.

Житель Новосибирска Александр рассказал «МК в Новосибирске», как перенес корь в 90-е годы во время службы в армии. По словам 50-летнего горожанина, это была самая тяжелая болезнь в его жизни.

Мужчина заразился корью от больных детей, так как служил в стройбате и ремонтировал детский сад. Через несколько дней после ремонтных работ у него резко поднялась температура до 40.

«Я вообще болел редко и плохо переношу температуру, даже при 37,7, меня уже шатает, ходить не могу, а тут 40. Стало плохо, потом очень плохо», — вспомнил Александр.

Сослуживцы мужчина и он сам решили, что это сильная простуда, так как отличительный симптом кори — сыпь появилась не сразу, а на четвертый день, после чего Александра повезли в больницу.

К моменту поступления в больницу мужчина начал терять сознание и бредить, температура 39-40 градусов держалась у него более 10 дней, он не мог дышать и кашлял.

Через некоторое время без улучшений у Александра наступила клиническая смерть, однако позже он пришел в себя и пошел на поправку.

«Высокая температура спала, но потом было просто плохо. Сильная слабость была, ничего делать не мог», — рассказал сибиряк.

Отмечается, что в детстве новосибирец был привит от кори, однако по словам врачей, у него не выработался иммунитет после прививки — такое бывает у небольшого процента пациентов, в который попал Александр.

Ранее в Новосибирске назвали источник появления кори в 2022-2023 годах.