В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января

Фото Дениса Винокурова, Дениса Шмакова / Сиб.фм

Жители Новосибирска искупались в крещенских купелях в ночь на 19 января.

В ночь на 19 января в Новосибирской области начали отмечать Крещение Господне. На территории региона установили 30 купелей, около которых дежурят бригады МЧС, скорой помощи и полиции — из них 6 в Новосибирске.

Корреспондент Сиб.фм показал, как выглядели ночные купания в купели у микрорайона Затон в Ленинском районе Новосибирска.

До открытия купели выстроились очереди из сотен человек.

У подходов к палаткам установили снежные фигуры, изображающие ангелов, а у самой купели — выполненный изо льда крест.

Освящение воды в купели.

Каждая купель в Новосибирской области оборудована деревянным коробом с поручнями, ступеньками и ограничениями. Глубина погружения — 120 сантиметров.

Войти, выйти или даже переплыть купель помогают сотрудники МЧС.

Для совершивших омовение установлены две тёплые палатки, где можно высушиться, выпить горячий чай и одеться.

Чтобы не поскользнуться на льду и снегу, проход от палаток к купелям замощен деревянным настилом и выстлан сеном.

Купания продолжились утром — и по оценке МЧС, будут длиться весь день. 2 из 6 купелей в Новосибирске круглосуточные, а всего в области 8 мест, где можно безопасно совершать омовение вплоть до ночи на 20 января.

Ранее Сиб.фм сообщал, что верующие выстроились в огромные очереди за святой водой на Крещение.