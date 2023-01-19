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В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января

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  • фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января слайд 2

Фото Дениса Винокурова, Дениса Шмакова / Сиб.фм

Жители Новосибирска искупались в крещенских купелях в ночь на 19 января.

В ночь на 19 января в Новосибирской области начали отмечать Крещение Господне. На территории региона установили 30 купелей, около которых дежурят бригады МЧС, скорой помощи и полиции — из них 6 в Новосибирске.

Корреспондент Сиб.фм показал, как выглядели ночные купания в купели у микрорайона Затон в Ленинском районе Новосибирска.

До открытия купели выстроились очереди из сотен человек.

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 2

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 3

У подходов к палаткам установили снежные фигуры, изображающие ангелов, а у самой купели — выполненный изо льда крест.

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Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 5

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 6

Освящение воды в купели.

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Каждая купель в Новосибирской области оборудована деревянным коробом с поручнями, ступеньками и ограничениями. Глубина погружения — 120 сантиметров.

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Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 9

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Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 12

Войти, выйти или даже переплыть купель помогают сотрудники МЧС.

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Для совершивших омовение установлены две тёплые палатки, где можно высушиться, выпить горячий чай и одеться.

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 14

Чтобы не поскользнуться на льду и снегу, проход от палаток к купелям замощен деревянным настилом и выстлан сеном.

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 15

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 16

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 17

Купания продолжились утром — и по оценке МЧС, будут длиться весь день. 2 из 6 купелей в Новосибирске круглосуточные, а всего в области 8 мест, где можно безопасно совершать омовение вплоть до ночи на 20 января.

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Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 19

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Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 22

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 23

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 24

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 25

Фото В Новосибирске показали фото с празднования Крещения 19 января 26

Ранее Сиб.фм сообщал, что верующие выстроились в огромные очереди за святой водой на Крещение.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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