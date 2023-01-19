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В Новосибирске произошла утечка опасного химического вещества из вагона поезда

Фото В Новосибирске произошла утечка опасного химического вещества из вагона поезда
Фото В Новосибирске произошла утечка опасного химического вещества из вагона поезда

Фото Сиб.фм

В Новосибирске произошла утечка опасного химического вещества на железнодорожной станции.

В четверг, 19 января, на станции Инская в Первомайском районе Новосибирска произошла утечка опасного химического вещества (АХОВ). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«19 января, в 11:35 по местному времени [07:35 мск], поступила информация об истечении (капельной течи) АХОВ из железнодорожного вагона на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Информация уточняется», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

О предыдущей опасной утечке химического вещества в Новосибирске сообщалось в сентябре 2022 года. Тогда на хладкомбинате произошла утечка аммиака. 8 человек пострадали, троих направили в госпиталь с легким отравлением.

Утечки АХОВ на железной дороге не случались в регионе более полугода. Прошлый раз химическое сырьё вытекало из контейнеров на станции Барабинск под Новосибирском 20 июня 2022 года. Последствия химической аварии устраняли более 40 человек.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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