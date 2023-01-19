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В Новосибирске разрешили предъявлять права в телефоне инспекторам ГИБДД

Фото В Новосибирске разрешили предъявлять права в телефоне инспекторам ГИБДД
Фото В Новосибирске разрешили предъявлять права в телефоне инспекторам ГИБДД

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске автомобилистам разрешили предъявлять водительские права сотрудникам ГИБДД в виде QR-кода на экране телефона.

«АиФ-Новосибирк» со ссылкой на городских водителей сообщил о разрешении на предъявление электронных водительских прав и СТС инспекторам Госавтоинспекции в виде QR-кода на экране телефона.

В таком виде права и СТС можно предъявить, воспользовавшись приложением «Госуслуги Авто». Инспектор с помощью планшета отсканирует QR-код и получит данные документов. Данные документов загружаются из ГИБДД автоматически, если есть доступ в интернет, при этом QR-коды прав и СТС меняются каждый раз при предъявлении.

Документы можно предъявить и без доступа в интернет, для этого нужно хотя бы один раз зайти в приложение с доступом в интернет и загрузить их данные в виде QR-кода.

Тем не менее, за инспекторами ГИБДД сохраняется право потребовать бумажную версию документов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Дзержинском районе Новосибирска демонтировали самовольно установленные киоски.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

ГИБДД
госуслуги
водительские права
инспекторы ГИБДД
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