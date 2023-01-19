В Новосибирске учёные разработали бездымное кадило

Фото: Институт катализа СО РАН

Разработкой инновационного кадило занимается учёный из Новосибирска.

В Новосибирске учёный Института катализа СО РАН Александр Куликов изобрёл инновационное кадило. Оно не имеет ограничений в работе и не выделяет дым. Об этом сообщили в пресс-службе института.

По словам учёного, кадило работает на пропан-бутановой смеси при помощи каталитической горелки. Состоит устройство из каталитических сеточек, а также эжектора и сопла, которые являются топливными элементами.

«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны, — рассказал об устройстве инновационного кадила ученый. — Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению».

Кадило отличается от традиционного тем, что не выделяет ничего, кроме тепла и аромата ладана — в нём нет дыма.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото из проруби на Крещение.