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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото из проруби на Крещение

Фото Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото из проруби на Крещение
Фото Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото из проруби на Крещение

Фото: Анна Терешкова/ВК

Заммэра Анна Терешкова окунулась в прорубь на Крещение в Новосибирске.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото купания в купели в День Крещения Господня 19 января. Кадры чиновница опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Боже! Это такое возрождение!», — написала Терешкова.

Более десяти тысяч человек окунулись в ледяную прорубь под контролем спасателей, специалистов ведомства, сотрудников полиции и медиков. Обстановку у купелей контролировали 501 человек и 167 единиц техники.

Также в ночь с 18 на 19 января сотни жителей Новосибирска приехали на Затон в Крещение Господне. Появилась огромная очередь, желающих окунуться в купель. Среди них много было красавец-сибирячек, которые наравне с мужчинами спускались в холодную воду. Ранее Сиб.фм публиковал первые фото с Крещения в ночь на 19 января.

Ранее Сиб.фм писал, что Анна Терешкова считает купание в проруби одним из эффективных методов укрепления иммунитета — здоровье чиновница поддерживает с помощью бани, купели и хорошего настроения.

Также сегодня Новосибирский депутат Ростислав Антонов в 2023 году вынужден был нарушить традицию и отказаться от купания в проруби на Крещение. Сейчас народный избранник находится с гуманитарной миссией в Донецке, где из-за обстрела ВСУ власти не стали открывать крещенские купели.

Напомним, ранее в Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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