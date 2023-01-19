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В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение
Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение

Фото Густаво Зырянова

Купели со святой водой в Новосибирской области были организованы не только для свободных: в исправительных колониях региона к крещенскому обряду приобщилась тысяча заключённых.

Если по всей Новосибирской области организацией купелей занимаются местные власти и спасатели, то для осуждённых проруби организованы силами администрации исправительных учреждений. В этом году почти во всех ИК региона были оборудованы иордани.

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 2

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 3

«Участвуют в обряде порядка тысячи осуждённых. Например, в ИК №18 прошёл праздничный молебен и великое освящение воды. В молебне участвовали порядка 30 осуждённых, а потом ещё порядка 45 человек пришли для участия в купании», – рассказал Сиб.фм помощник начальника ГУФСИН России по Новосибирской области по организации работы с верующими протоиерей Олег Просенков.

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 4

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 5

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 6

Как рассказал настоятель церкви в колонии, для участия в крещенских купаниях были пошиты даже специальные белые рубахи. Впрочем, в обряде Крещения принимали участие и мужчины с обнажённым торсом.

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 7

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 8

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 9

В целом же, обряд освящения воды в исправительной колонии ничем не отличается от того, который проходит на водоёмах Новосибирской области: священник также читает молитву и совершает погружение креста в воду.

«После того, как вода была освящена, осужденные могут забирать эту воду к себе в отряды. Специально приносится посуда, бутылочки, и священник всё это освящает и благословляет взять с собой»,

- добавил Олег Просенков.

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 10

Фото В Новосибирской области 1 000 осуждённых окунулись в купели на Крещение 11

Напомним, ИК №18 находится на Ключ-Камышенском плато и является мужской колонией строгого режима. Там единовременно может содержаться до 800 опасных преступников: убийц, насильников, грабителей и разбойников.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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