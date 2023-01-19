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Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото

Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото
Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В ночь на 19 января смелые жительницы Новосибирска окунулись в купели в Крещение Господне.

В ночь с 18 на 19 января сотни жителей Новосибирска приехали на Затон в Крещение Господне. Появилась огромная очередь, желающих окунуться в купель. Среди них много было красавец-сибирячек, которые наравне с мужчинами спускались в холодную воду. Показываем фотографии со смелыми девушками.

Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото 2
Несмотря на погоду, желающих окунуться девушек, было достаточно много.
Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото 3


Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото 4

Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото 5
На месте дежурили сотрудники МЧС и скорая помощь. Для удобства новосибирцев, спасатели положили сено, чтобы не мерзли ноги.

Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото 6
Спасатели контролировали каждого человека, заходящего в купель.

Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото 7

Фото Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото 8

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение.

Также появились новые красивые открытки для православных на Крещение Господне.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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