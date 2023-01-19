Жительницы Новосибирска окунулись в крещенские купели - фото

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В ночь на 19 января смелые жительницы Новосибирска окунулись в купели в Крещение Господне.

В ночь с 18 на 19 января сотни жителей Новосибирска приехали на Затон в Крещение Господне. Появилась огромная очередь, желающих окунуться в купель. Среди них много было красавец-сибирячек, которые наравне с мужчинами спускались в холодную воду. Показываем фотографии со смелыми девушками.





Несмотря на погоду, желающих окунуться девушек, было достаточно много.













На месте дежурили сотрудники МЧС и скорая помощь. Для удобства новосибирцев, спасатели положили сено, чтобы не мерзли ноги.





Спасатели контролировали каждого человека, заходящего в купель.











Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение.



Также появились новые красивые открытки для православных на Крещение Господне.