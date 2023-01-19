Врач рекомендует не вправлять нос самостоятельно

Freepik, authors: Prostock-Studio

По словам врача Алексея Рахманова, такие действия могут только усугубить травму.

Если вы сломали нос, ни в коем случае не стоит его самостоятельно вправлять. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов. По словам врача, если кости срастутся неправильно, их придется заново ломать и ставить на место.

«Все зависит от того, как срастется. А если сначала сразу быстро и правильно сделали с первого раза, то вообще следов не остается», — объяснил Рахманов.

Как отметил рентгенолог, после травмы и лечения нос может ничем не отличаться от обычного.

Напомним, врач назвал признаки перелома носа.