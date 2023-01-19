Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Врач рекомендует не вправлять нос самостоятельно

Фото Врач рекомендует не вправлять нос самостоятельно
Фото Врач рекомендует не вправлять нос самостоятельно

Freepik, authors: Prostock-Studio

По словам врача Алексея Рахманова, такие действия могут только усугубить травму.

Если вы сломали нос, ни в коем случае не стоит его самостоятельно вправлять. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов. По словам врача, если кости срастутся неправильно, их придется заново ломать и ставить на место.

«Все зависит от того, как срастется. А если сначала сразу быстро и правильно сделали с первого раза, то вообще следов не остается», — объяснил Рахманов.

Как отметил рентгенолог, после травмы и лечения нос может ничем не отличаться от обычного.

Напомним, врач назвал признаки перелома носа.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

травма
нос
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15083
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
12598
Крещение Господне 2023: новые красивые открытки для православных
12086
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10843
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9314
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8268
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8224
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты