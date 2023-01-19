«Зачем ждать и искать виноватых?»: житель Новосибирска сам расчистил дорогу к детскому саду

Директор спортивной школы в Новосибирске Сергей Самсонов решил не ждать, когда коммунальщики соизволят почистить лестницу и дорогу от снега, и сделал всё сам.

Обильные снегопады идут по Новосибирску с первой рабочей недели. Уборочная техника работает во дворах и на центральных дорогах, но часто коммунальщики везде не успевают. Житель Шлюза Сергей Самсонов решил не жаловаться на других и взял лопату в свои руки.

«Парковку почистил – пошёл лестницу почистил. Лестница на Русской, 13 ведёт к детскому саду. Там часто спускаются бабушки и дети. Мне не понравилось, что лестница не почищена, скользко. Непонятно было, у кого она находится на балансе», – рассказал Сиб.фм Сергей Самсонов.

К общественно полезному делу подключились и двое сыновей директора спортивной школы. С начала зимы лестницу и тропинку, ведущую к детскому саду, семья Самсоновых чистила уже несколько раз – и вчера, и позавчера.

«Я понимаю, что работы много, а работников – не так много, учитывая, что их зарплата невысокая. Зачем ждать или искать, кто это должен сделать? Мне нетрудно после работы выйти на часок отдолбить лёд и убрать снег»,

– добавляет Сергей Самсонов.

Кстати, на Шлюзе уже подобная практика стала хорошей традицией. Ещё трое мужчин также занимаются чисткой лестниц, например, одна из них ведёт в поликлинику. Конструкцию от снега должна чистить 121-ая школа, но у учреждения нет такой возможности. Энтузиастам жители Шлюзов очень благодарны.

«У меня и у младшего сына появилась идея – они со средним сыном ходят на остановку «Маяк» – там тоже не почищена тропинка. Он предложил её почистить. Я говорю, выбирай время – пойдём, почистим, лопаты есть. Я человек советской закалки, и считаю, что если мы друг другу помогать не будем, то ничего у нас не получится!» – заключил доброволец.