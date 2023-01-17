В Новосибирске 17 января ожидается потепление до -6 градусов и снегопады

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске потеплеет до -6 градусов.

Во вторник, 17 января, в Новосибирске потеплеет до -6 градусов. Также ожидается снегопад. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«17 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -7..-9 градусов. На дорогах местами гололедица», — сообщают специалисты УГМС.

Во второй половине дня температура поднимется до -6..-8 градусов. Магнитное поле спокойное. Продолжительность светового дня составит 7 часов 51 минуту: рассвет в 9:42, закат в 17:33.

В области порывы ветра могут достигать скорости 14 м/с.

Судя по прогнозу, 17 января — последний день потепления. Со среды, 18 января, в Новосибирске температура начнет падать до -11..-13 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о сильнейшей магнитной буре 2023 года, которая начнется 19 января.

Также в Новосибирске 1 февраля начнут демонтаж новогодних украшений.