Завод из Новосибирска обеспечил бойцов СВО приборами ночного видения

Фото: правительство НСО

Новосибирское предприятие увеличило выпуск приборов ночного видения для обеспечения нужд СВО.

Предприятие «Катод» из Новосибирска обеспечивает бойцов СВО приборами ночного видения и значительно нарастило объёмы производства. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

«Мы целевым образом помогаем воинским формированиям, которые дислоцируются или были созданы на территории нашего региона – это и «Ермак», и армейские подразделения; подразделения, составленные из мобилизованных. Мы оказываем им различные виды помощи», — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

Специально для обеспечения нужд спецоперации завод увеличил производство приборов в несколько раз.

«И здорово, что коллектив так быстро — буквально за полгода — в разы увеличил объёмы производства. Мы, конечно, будем оказывать всяческую поддержку. Ведь кратное увеличение объёмов производства, в частности, на «Катоде», — это серьезный вклад в повышение эффективности работы наших бойцов», — добавил Травников.

Напомним, ранее мобилизованных из Новосибирска и Барабинска отправили в зону СВО