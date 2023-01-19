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общество

Жителя Тольятти лишат свободы за жестокое убийство друга табуретом

Фото Жителя Тольятти лишат свободы за жестокое убийство друга табуретом
Фото Жителя Тольятти лишат свободы за жестокое убийство друга табуретом

Freepik, authors: Ignatiev

Житель Тольятти до смерти забил своего знакомого табуретом, тростью и топором. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев.

В прокуратуре Самарской области рассказали, что инцидент произошел 5 июня 2022 года. В этот день в квартире обвиняемого находился его знакомый, с которым они выпивали. В какой-то момент между мужчинами разгорелся конфликт, после чего хозяин квартиры нанес своему гостю удары табуретом, металлической тростью и топором в шею, пишет sova.info.

В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Обвиняемый вынес тело погибшего в подъезд, убрал все следы крови и отправился в магазин за спиртным, где его сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, житель Новосибирска убил соседку и сжёг её дом.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

убийство
избиение
уголовная ответственность
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