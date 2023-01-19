Жителя Тольятти лишат свободы за жестокое убийство друга табуретом

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Житель Тольятти до смерти забил своего знакомого табуретом, тростью и топором. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев.

В прокуратуре Самарской области рассказали, что инцидент произошел 5 июня 2022 года. В этот день в квартире обвиняемого находился его знакомый, с которым они выпивали. В какой-то момент между мужчинами разгорелся конфликт, после чего хозяин квартиры нанес своему гостю удары табуретом, металлической тростью и топором в шею, пишет sova.info.

В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Обвиняемый вынес тело погибшего в подъезд, убрал все следы крови и отправился в магазин за спиртным, где его сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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