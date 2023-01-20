63-летняя Людмила Маллер представит Новосибирскую область на Кубке России по зимнему плаванию

Фото: Минспорта НСО

На чемпионате по зимнему плаванию Новосибирскую область представит 63-летняя Людмила Маллер.

21-22 января в Хабаровске пройдет второй этап открытого Кубка России по зимнему плаванию. Новосибирскую область представит 63-летняя Людмила Маллер. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Людмила Маллер из Кольцово совершила свой первый победный заплыв в холодной воде в 2013 году, а к 2023 году имеет на своём счету несколько спортивных титулов. Так, в 2017 году, в возрасте 58 лет она победила на Кубке мира по зимнему плаванию — спортсменка участвовала в трёх его этапах и суммарно получила 19 медалей.

В 2013 году Людмила преподавала физкультуру в школе №21. После того, как её ученики съездили на чемпионат мира по зимнему плаванию в Юрмалу, учительница захотела повторить их успех и поехала на соревнования в Барнаул.

«Плавали на гребном канале, температура воды – плюс восемь, для меня она оказалась вполне комфортной. Организация соревнований оставляла желать лучшего: стартовали с плотиков, к которым пришвартовывались гребцы. С какой стороны нырять, в каком направлении плыть – непонятно. Стою, всем вопросы задаю. Потом, наконец, нырнула, проплыла и... выиграла!», — вспоминает Людмила Маллер.

Успех не был спонтанным: чемпионка занималась плаванием в детстве и студенчестве, взяла КМС по плаванию, многоборью и подводному плаванию. А затем начала закаливаться, готовясь к зимним заплывам.

Кроме плавания, Людмила Маллер увлекается бегом, настольным теннисом, бадминтоном и другими подвижными играми. В ближайшее время пенсионерка-морж планирует выполнить норматив мастера спорта России по плаванию в категории «Мастерс».

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