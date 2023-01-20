В Новосибирске 9187 человек окунулись в купели на Крещение

Фото Дениса Шмакова / Сиб.фм

В праздник Крещения Господня в Новосибирске 9187 человек окунулись в купели.

В Новосибирске в день Крещения 19 января работало 6 официальных купелей. За сутки в обряде купаний приняли участие 9187 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Сейчас все купели извлечены из подо льда, проруби засыпаны и огорожены сигнальными лентами.

По данным МАСС, традиционный обряд купания прошел без происшествий.

"Служба МАСС благодарит спасателей и сотрудников оперативных служб за проведённое на купелях дежурство и обеспечение безопасности православного праздника", — сказали в ведомстве.

В целом по Новосибирской области 19 января в проруби окунулись 18 828 жителей.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, самой популярной стала купель на святом источнике в Искитимском районе. Она собрала порядка 2 300 человек. А самой малочисленной оказалась оборудованная прорубь в Сузунском районе в селе Мереть – там окунулось 14 человек.

Как ранее писал Сиб.фм в крещенские купели при исправительных учреждениях в Новосибирской области окунулись около 1000 осужденных.

Напомним, обряд купания совершила 19 января и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова — она опубликовала фото из проруби, которые сопроводила лаконичной подписью: "Боже! Это такое возрождение!".