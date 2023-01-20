Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Диетолог рассказала о полезных привычках для похудения

Фото Диетолог рассказала о полезных привычках для похудения
Фото Диетолог рассказала о полезных привычках для похудения

Фото: Pixabay.com

Специалист назвала несколько правил эффективного похудения.

Диетолог рассказала несколько полезных привычек, которые помогут сбросить лишний вес. Основательницу портала о питании Melissa Mitri Nutrition Мелиссу Митри цитирует RuNews24. По её словам, привычки должны быть ежедневными.

Первым правилом Митри считает употребление белка на завтрак. По данным исследований, на которые ссылается специалист, еда с высоким содержанием белка помогает бороться с лишним весом. Кроме того, следует ограничить употребление алкоголя, так как в спиртном есть сахар.

Важно также ограничить количество добавленного сахара в пище. Диетолог имеет в виду сладкий сок, энергетики, протеиновые батончики и другое. Также следует употреблять больше воды, в том числе перед приёмом пищи. По словам специалиста, вода ускоряет обмен веществ и подавляет аппетит.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9126
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
7743
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7248
В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение
6848
«Если этот пост опубликован, я труп»: пропавший в Новосибирске 18-летний парень оставил послание
6529
В Новосибирске на территории свалки убили четыре собаки
6245
Первые мобилизованные из Новосибирской области получили отпуска в зоне СВО
5727
Крещение-2023: карта купелей в Новосибирске и график работы