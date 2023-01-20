Диетолог рассказала о полезных привычках для похудения

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Специалист назвала несколько правил эффективного похудения.

Диетолог рассказала несколько полезных привычек, которые помогут сбросить лишний вес. Основательницу портала о питании Melissa Mitri Nutrition Мелиссу Митри цитирует RuNews24. По её словам, привычки должны быть ежедневными.

Первым правилом Митри считает употребление белка на завтрак. По данным исследований, на которые ссылается специалист, еда с высоким содержанием белка помогает бороться с лишним весом. Кроме того, следует ограничить употребление алкоголя, так как в спиртном есть сахар.

Важно также ограничить количество добавленного сахара в пище. Диетолог имеет в виду сладкий сок, энергетики, протеиновые батончики и другое. Также следует употреблять больше воды, в том числе перед приёмом пищи. По словам специалиста, вода ускоряет обмен веществ и подавляет аппетит.