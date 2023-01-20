Труп замерзшего мужчины нашли прохожие у Бугринского моста в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»
Во время прогулки в Бугринской роще новосибирцы обнаружили в снегу тело замерзшего мужчины.
Двое прохожих, прогуливаясь по Бугринской роще в Кировском районе Новосибирска, обнаружили в снегу труп замерзшего мужчины, сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Тело обнаружилось недалеко от Бугринского моста. Мужчины не стали сообщать о находке в полицию, однако указали его месоположение.
Пользователи социальной сети осудили новосибирцев за решение не обращаться в полицию.
МВД прокомментирует информацию после уточнения подробностей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч рублей за слив отходов в землю.
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