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Труп замерзшего мужчины нашли прохожие у Бугринского моста в Новосибирске

Фото Труп замерзшего мужчины нашли прохожие у Бугринского моста в Новосибирске
Фото Труп замерзшего мужчины нашли прохожие у Бугринского моста в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Во время прогулки в Бугринской роще новосибирцы обнаружили в снегу тело замерзшего мужчины.

Двое прохожих, прогуливаясь по Бугринской роще в Кировском районе Новосибирска, обнаружили в снегу труп замерзшего мужчины, сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Тело обнаружилось недалеко от Бугринского моста. Мужчины не стали сообщать о находке в полицию, однако указали его месоположение.

Пользователи социальной сети осудили новосибирцев за решение не обращаться в полицию.

МВД прокомментирует информацию после уточнения подробностей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч рублей за слив отходов в землю.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

труп
смерть
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Бугринский мост
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