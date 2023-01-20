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общество

Предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч рублей за слив отходов в землю

Фото Предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч рублей за слив отходов в землю
Фото Предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч рублей за слив отходов в землю

Фото: Freepik.com

Животноводческое хозяйство под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч рублей за загрязнение земли отходами.

Колыванский районный суд вынес приговор руководителю сельскохозяйственного предприятия ООО «Продовольственные ресурсы». Его признали виновным в совершении уголовного преступления по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Специалисты надзорного ведомства в 2021 году установили, что с 2018 по 2020 год предприятие «Продовольственные ресурсы» выращивало скот и сливало отходы животноводства на земельный участок. Из-за этого качество земли на участке ухудшилось.

Суд приговорил руководителя предприятия к штрафу 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Кудряшовский свинокомплекс должен 3 миллиарда рублей за загрязнение почвы и реки.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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