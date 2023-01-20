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Климатический кошмар: появился прогноз погоды на февраль 2023

Фото Климатический кошмар: появился прогноз погоды на февраль 2023
Фото Климатический кошмар: появился прогноз погоды на февраль 2023

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики уже опубликовали на сервисах погоды предварительный прогноз погоды на последний месяц зимы. В материале Сиб.фм публикуем прогноз от разных сервисов.

Согласно данным погодным сервисов, жителей Новосибирской области ждут теплые, но снежные дни. Температура воздуха начнет повышаться после первой недели февраля, а к концу месяца достигнет практически плюсовых отметок.
Фото Климатический кошмар: появился прогноз погоды на февраль 2023 2

Так, по данным портала Gismeteo, в среду, 1 февраля, дневная температура будет около -15 градусов. Ожидается сильный снегопад, который продлится несколько дней. К первым выходным февраля похолодает до -18, -19 градусов. Потепление начнется после 7 февраля. Дневные температуры около -8 градусов, ночью до -12.
После 14 февраля днем похолодает на несколько градусов, вновь начнутся снегопады. Начиная с 21 февраля днем будет -7 градусов, ночью -9. В субботу, 25 февраля, погода порадует сибиряков теплым днем с температурой всего -4 градуса

Фото Климатический кошмар: появился прогноз погоды на февраль 2023 3
А по данным сервиса «Яндекс.Погода», 2 февраля столбик термометра опустится -16 градусов, а 10 февраля ожидается -15 градусов. Как сообщают эксперты сервиса, снег будет идти в Новосибирске не так часто, но солнечных дней в феврале будет очень мало. К концу месяца «Яндекс» прогнозирует около -8 градусов днем и до -12 градусов в ночное время.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

зима
Новосибирская область
синоптики
прогноз погоды
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