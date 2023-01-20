Климатический кошмар: появился прогноз погоды на февраль 2023

Синоптики уже опубликовали на сервисах погоды предварительный прогноз погоды на последний месяц зимы. В материале Сиб.фм публикуем прогноз от разных сервисов.



Так, по данным портала Gismeteo, в среду, 1 февраля, дневная температура будет около -15 градусов. Ожидается сильный снегопад, который продлится несколько дней. К первым выходным февраля похолодает до -18, -19 градусов. Потепление начнется после 7 февраля. Дневные температуры около -8 градусов, ночью до -12.





После 14 февраля днем похолодает на несколько градусов, вновь начнутся снегопады. Начиная с 21 февраля днем будет -7 градусов, ночью -9. В субботу, 25 февраля, погода порадует сибиряков теплым днем с температурой всего -4 градуса

А по данным сервиса «Яндекс.Погода», 2 февраля столбик термометра опустится -16 градусов, а 10 февраля ожидается -15 градусов. Как сообщают эксперты сервиса, снег будет идти в Новосибирске не так часто, но солнечных дней в феврале будет очень мало. К концу месяца «Яндекс» прогнозирует около -8 градусов днем и до -12 градусов в ночное время.