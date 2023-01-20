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общество

Лор рассказала, как выбрать назальный спрей при простуде

Фото Лор рассказала, как выбрать назальный спрей при простуде
Фото Лор рассказала, как выбрать назальный спрей при простуде

Freepik, authors: Marina Demeshko

По словам лора Владимира Зайцева, выбор назального спрея лучше доверить врачу.

В аптеках есть множество спреев для носа, однако наиболее подходящий препарат может подобрать только врач. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

«Сам человек не может знать, какое средство подойдет, поэтому лучше всего поможет тот препарат, который будет правильно назначен», — объяснил медик.

Как отмечает Зайцев, если человек не может или не хочет посещать прием врача, то он сам берет ответственность за свое здоровье, чем и как будет лечиться.

«Должны быть препараты на ступеньку мягче. Если речь идет о сосудосуживающих каплях, то это должны быть детские капли. Но только доктор знает, какие именно нужны. Здесь принцип — не навреди себе сам», — подытожил специалист.

Напомним, лор объяснила, в каком случае требуется прокол носа.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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