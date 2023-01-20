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общество

Манул не выпускал сородича из домика в зоопарке Новосибирска

Фото Манул не выпускал сородича из домика в зоопарке Новосибирска
Фото Манул не выпускал сородича из домика в зоопарке Новосибирска

Фото: Сергей Ильтяков во "ВКонтакте"

Посетитель зоопарка запечатлел необычный конфликт двух котят манулов в Новосибирском зоопарке.

В Новосибирском зоопарке котенок манула не давал своему сородичу выйти из домика, закрывая выход своим телом. Посетитель зоопарка Сергей Ильятиков опубликовал во «ВКонтакте» видео с необычным конфликт диких котят снял.

На видео можно увидеть, как запертый собратом котенок трижды пытается выбраться из плена и делает две неудачные попытки высунуть голову. На третий раз манул сумел выбраться.

Одна из пользовательниц соцсети в комментариях предположила, что манул, закрывавших вход, таким образом заботился, чтобы братик не замерз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ожидается похолодание до -39 градусов в выходные.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Новосибирский зоопарк
манул
манулы
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