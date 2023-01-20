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В Новосибирске полиция проверяет сообщения в WhatsApp о маньяке с котятами

Фото В Новосибирске полиция проверяет сообщения в WhatsApp о маньяке с котятами
Фото В Новосибирске полиция проверяет сообщения в WhatsApp о маньяке с котятами

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Родителей в Новосибирске предупредили о пристающем к детям мужчине.

В родительских чатах WhatsApp в Новосибирске появились сообщения о мужчине, который настойчиво зовет детей посмотреть на котят. Родители передают сообщения от детей, которые сталкивались с ним.

О подозрительном мужчине сообщали из Калининского и Советского районов.

«Ребенок возвращался из бассейна, и к нему прицепился какой-то мужчина. "Я хотел тебе котят показать, пошли со мной". [...] В кожаной куртке и в меховой кепке», — сообщила Наталья из Калининского района.

«Женщина на тренировке предупредила, что её ребенок столкнулся с таким мужчиной на Гребенщикова, 14», — дополняет информацию Анна.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в полицию с заявлениями о странном мужчине не обращались. Тем не менее, правоохранительные органы зарегистрировали заявку и проверяют информацию.

Ранее криминалист Кустов объяснил, как уберечь детей от педофилов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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