Отстранённый вице-мэр Скатов вернулся на работу в администрацию Новосибирска

Фото: стоп-кадр с видео мэрии Новосибирска

Ранее отстранённый от исполнения должностных обязанностей вице-мэр Новосибирска Артём Скатов вернулся на работу.

Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов приступил к исполнению своих обязанностей ещё 12 января. Эту информацию подтверждают источники в городской администрации.

Тем временем, дата судебного процесса ещё не назначена. Напомним, прокуроры отправили в мировой суд Октябрьского района обвинительное заключение по уголовному делу о клевете. Согласно материалам дела, ещё весной прошлого года Артём Скатов распространил заведомо ложные сведения в интернете, порочащие честь и достоинства депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

После того, как это вскрылось вице-мэр сначала проходил по делу свидетелем, но через пару месяцев перешёл в разряд подозреваемого. При этом на момент задержания чиновник утверждал, что всё прошло в очень грубой форме, и он вынужден был отменить уже назначенную дату свадьбы.