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общество

Ясновидящий кот продается за 7 млн рублей под Новосибирском

Фото Ясновидящий кот продается за 7 млн рублей под Новосибирском
Фото Ясновидящий кот продается за 7 млн рублей под Новосибирском

Фото: "Авито"

Кот-шотландец с даром ясновидения продается в Бердске за 7 миллионов рублей.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже ясновидящего кота-шотландца за 7 миллионов рублей в Бердске. Житель города пояснил, что не намерен скидывать цену на кота даже на рубль, мотивировав это тем, что «он классный».

При этом, по словам хозяина, это реальная цена за кота, хотя в объявлении и указано, что уместен торг.

Среди преимуществ своего питомца бердчанин указал дар ясновидения — кот всегда может предугадать приход хозяина домой с работы. Кроме того, в числе способностей чудесного животного — избавление от тонуса в ногах, одиночества и умение повышать настроение. Ясновидящий кот с детства приучен к лотку.

Хозяин кота отметил, что его питомцу еще всего лишь год, поэтому способности к ясновидению с возрастом могут развиться еще больше.

Отметим, завышенные цены в объявлениях на сайте «Авито» — стандартная практика, чтобы повысить интерес к предлагаемому лоту.

Ранее Сиб.фм сообщил, что житель Новосибирска нашёл 186 тысяч на оплату долга после ареста приставами автомобиля.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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коты
Авито
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