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общество

Погибшему в зоне СВО новосибирцу Алмазу Сафину присвоили звание Героя России

Фото Погибшему в зоне СВО новосибирцу Алмазу Сафину присвоили звание Героя России
Фото Погибшему в зоне СВО новосибирцу Алмазу Сафину присвоили звание Героя России

Фото с сайта администрации Альшеевского района Республики Башкортостан

Президент России подписал указ о награждении званием Героя Россия Алмаза Сафина из Новосибирска.

Информация о награждение званием Героя России Алмаза Сафина появилась на официальном портале Кремля и сайте администрации Альшеевского района Башкортостана, откуда военнослужащий родом.

Однако перед отправкой на СВО 37-летний Алмаз Сафин жил и работал в Академгородке и Бердске, где у военнослужащего осталась жена и трое маленьких детей.

Алмаз Сафин героически погиб 14 января этого года во время напряжённого боя. Даже получив тяжёлое осколочное ранение, военнослужащий не оставлял позиций и вёл прицельный огонь по противнику до последнего патрона.

Также напомним, что на этой неделе в Тогучинском районе Новосибирской области простились сразу с тремя жителями, погибшими на спецоперации ещё в декабре прошлого года.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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