Психолог рассказала, почему многие люди видят в жизни только плохое

Freepik, authors: martin-dm

По словам психолога Ирины Обуховой, все зависит от степени лабильности психики каждого человека.

Семейный психолог Ирина Обухова рассказала, почему многие люди видят в жизни только плохое. По ее словам, все зависит от степени лабильности психики каждого человека, пишет Pravda.Ru.

«Потому что разница этих людей только в установке внутренней, в умении справляться с тем, что происходит, и в степени лабильности психики. Те, которые считают, что всё плохо, они это "всё плохо"», — объяснила специалист.

Обухова рекомендуем всем людям, которые находят только негативные стороны в своей жизни, обратиться к психологу.

«Человек выбрал для себя ту форму, в которой его психика будет сохранна. Те, которым всё плохо, нужно обратиться к терапевту, к психологу», — настаивает она.

Напомним, самарский эксперт дала рекомендации по поиску психолога.