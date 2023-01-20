Психолог рекомендует не давать деньги в долг

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По словам психолога Анны Дусалиевой, давая деньги в долг, вы вредите себе и другому.

Если вы оказываете финансовую помощь взрослому человеку, вы только продолжаете подогревать его инфантильность, тормозите развитие и ментальное взросление. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Анна Дусалиева. По ее мнению, давая деньги в долг из-за боязни показаться «плохим», вы вредите не только себе, но и другому.

«Самая экологичная, взрослая позиция, основанная на настоящей любви к себе и людям, — в долг не давать и самому не брат», — заявила психолог.

Как отмечает Дусалиева, для ментально созревших людей характерно принимать решения и нести ответственность за них. Таких людей мир «одаривает всевозможными ресурсами», уверена она.

Напомним, психолог рассказала, почему многие люди видят в жизни только плохое.