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«Сибирь» обыграла «Металлург» в домашнем матче

Фото «Сибирь» обыграла «Металлург» в домашнем матче
Фото «Сибирь» обыграла «Металлург» в домашнем матче

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» одолел магнитогорский «Металлург» на своей площадке.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла в пятницу, 20 января. Итог встречи — 4:2.

Счёт в матче открыли хозяева в начале первого периода. К середине двадцатиминутки гости забросили ответную шайбу, однако тут же «Сибирь» провела результативную контратаку. Но до конца периода «Металлург» успел сравнять счёт.

Во втором периоде «Сибирь» вновь вырвалась вперёд, а за 30 секунд до финальной сирены в третьей двадцатиминутке забросили и четвёртую шайбу.

Напомним, ранее «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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