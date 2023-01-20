«Сибирь» обыграла «Металлург» в домашнем матче

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» одолел магнитогорский «Металлург» на своей площадке.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла в пятницу, 20 января. Итог встречи — 4:2.

Счёт в матче открыли хозяева в начале первого периода. К середине двадцатиминутки гости забросили ответную шайбу, однако тут же «Сибирь» провела результативную контратаку. Но до конца периода «Металлург» успел сравнять счёт.

Во втором периоде «Сибирь» вновь вырвалась вперёд, а за 30 секунд до финальной сирены в третьей двадцатиминутке забросили и четвёртую шайбу.

Напомним, ранее «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке.