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общество

Следователи раскрыли подробности изнасилования 19-летней девушки в тюменском тату-салоне

Фото Следователи раскрыли подробности изнасилования 19-летней девушки в тюменском тату-салоне
Фото Следователи раскрыли подробности изнасилования 19-летней девушки в тюменском тату-салоне

Freepik, authors: menonsstocks

Жителю Тюмени, который изнасиловал и шантажировал 19-летнюю девушку, продлили срок ареста до 20 февраля.

32-летний тюменец, который угрожал убийством и изнасиловал 19-летнюю девушку в тату-салоне, проведет в СИЗО до 20 февраля текущего года, пишет МегаТюмень.

«Обвиняемый стал требовать у потерпевшей 20 тысяч рублей, иначе он обнародует позорящие ее сведения. В ответ на отказ девушки, он распространил сведения в интернете», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Сейчас по данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Напомним, в Новосибирске суд продлил арест экс-зампрокурора Любови Кузьменок.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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