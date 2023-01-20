Следователи раскрыли подробности изнасилования 19-летней девушки в тюменском тату-салоне

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Жителю Тюмени, который изнасиловал и шантажировал 19-летнюю девушку, продлили срок ареста до 20 февраля.
32-летний тюменец, который угрожал убийством и изнасиловал 19-летнюю девушку в тату-салоне, проведет в СИЗО до 20 февраля текущего года, пишет МегаТюмень.
«Обвиняемый стал требовать у потерпевшей 20 тысяч рублей, иначе он обнародует позорящие ее сведения. В ответ на отказ девушки, он распространил сведения в интернете», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Сейчас по данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
Напомним, в Новосибирске суд продлил арест экс-зампрокурора Любови Кузьменок.
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