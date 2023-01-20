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"Собирали сосульки": чем закончилась раздача святой воды в Новосибирске

Фото "Собирали сосульки": чем закончилась раздача святой воды в Новосибирске
Фото "Собирали сосульки": чем закончилась раздача святой воды в Новосибирске

Фото и видео автора

В полночь 20 января закончились крещенские купания и бесплатная раздача святой воды в храмах Новосибирска: прихожане долго не хотели уходить и собирали "святые сосульки".

На Крещение, 19 января, уже утром собирались очереди у чанов со святой водой в Вознесенском соборе. Некоторые пенсионеры приходили с пятилитровыми вёдрами. Планировалось, что раздача воды продлится до 20.00, однако на практике волонтёры работали дольше.

Фото

К началу девятого вечера во дворе Вознесенского собора осталось два бака и несколько волонтёров. Однако и после восьми пришло около двух десятков желающих получить святой воды. Людям с пятилитровыми бутылками наливали уже по стакану. Вскоре дефицитная жидкость кончилась.

"Может ещё одну партию зальём?" – спросили волонтёры у батюшки. Однако тот дал утвердительный ответ, что пора заканчивать.

Волонтёры ещё некоторое время помогали прихожанам отковыривать замёрзшие сосульки со святой водой. Однако скоро охранник попросил всех покинуть территорию храма.

– А завтра ещё будут воду бесплатно раздавать? – спрашивали поздно пришедшие прихожане.

– Завтра будет продаваться в церковной лавке, – ответил один из священнослужителей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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