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общество

У впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска начался сепсис

Фото У впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска начался сепсис
Фото У впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска начался сепсис

Фото предоставлено героиней публикации

Дочь пожилой жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, впавшей в кому после инсульта на Бали рассказала о состоянии своей матери.

Дочь пожилой сибирячки и медработника коронавирусного госпиталя Елены Новосельцевой, перенесшей два инсульта во время отдыха на острове Бали и впавшей в кому, рассказала «АиФ-Новосибирск» о состоянии своей матери.

После инцидента женщина попала в частную клинику на острове, где сутки лечения обходились в 211 тысяч рублей. В четверг, 19 января, завершился срок пребывания сибирячки в медучреждении по страховке и теперь родные с помощью правительства региона пытаются как можно скорее вернуть ее назад в Новосибирск, однако безрезультатно.

По словам дочери пострадавшей туристки, замминистра здравоохранения Лада Шалыгина подтвердила, что пакет документов от консульства получен, однако на данный момент компания отказала в перевозке заболевшей женщины регулярным рейсом, а другая запросила около 750 тысяч рублей лишь только для перелета на их территории.

Консульство продолжает наблюдать за состоянием пациентки, за это время у нее развился сепсис, с которым борются местные медики.

«Показатели крови у мамы улучшились, но сепсис сохраняется. Температура упала до 35,5 градусов, замедлилось сердцебиение. Переживаю, что сепсис воздействует на сердце. Мы молимся каждый день, чтобы мамочка справилась и все-таки оказалась на территории России», — рассказала дочь женщины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на улице Большевистской в Новосибирске образовалась пробка на 7 км.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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