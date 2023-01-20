На улице Большевистской в Новосибирске образовалась пробка на 7 км

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
7-километровая пробка образовалась в Новосибирске на улице Большевистской.
По данным сервиса 2GIS, на улице Большевистской в Новосибирске образовалась 8-балльная пробка длиной 7 километров.
Затор начинается от разъезда Иня.
На правом берегу движение также затруднено на улицах Выборной, Военной, Ипподромской и Красном проспекте. На левом берегу заторы образовались на улицах Ватутина, Немировича-Данченко и площади Труда.
Ранее Сиб.фм сообщал, что манул не выпускал сородича из домика в зоопарке Новосибирска. Кроме того, появлялась информация об уснувшем в трамвае №13 пассажиром. пытавшемся уехать в легендарном вагоне на Алтай.
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