Уснувший в новосибирском трамвае №13 пассажир пытался уехать на нём на Алтай

Коллаж Сиб.фм: фото из паблика "АСТ-54"

Ролик с уснувшим в трамвае №13 пассажиром появился в пабликах Новосибирска: мужчина пытался уехать в легендарном вагоне на Алтай.

Молодой человек в лёгких штанах и кроссовках уснул на полу в трамвае №13, перегородив проход другим пассажирам. Как утверждает автор ролика, который появился в паблике АСТ-54, это произошло в январе этого года.

"Новая история в копилку легендарного 13-ого трамвая — мужчина растянулся прямо на полу и уснул, перегородив пассажирам проход. Когда его удалось разбудить, он сообщил, что едет на Алтай", – говорится в описании к видео, которое, к сожалению, нельзя показать из-за большого количества нецензурной лексики.

Когда молодой человек пришёл в себя, вышел на ближайшей остановке. Очевидцы говорят, что он находился в алкогольном опьянении. Тем временем, участники дискуссии стали обсуждать возможность уехать на 13-ом трамвае на Алтай.

"Почему все дружно молчат, что у нас трамвай на Алтай ходит? Я тоже хочу, или только зимой такой маршрут? ",

– прокомментировала пост Ирина.

Кстати, легендарный трамвай под номером 13 в этом году начал с удвоенной силой попадать в мистические передряги – например, в январе один из вагонов сошёл с рельсов.