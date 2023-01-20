В небе над Новосибирском можно наблюдать пролёты МКС с Анной Кикиной на борту

Фото: NASA

Новосибирский планетарий рассказал о графике пролётов Международной космической станции над регионом.

В небе над Новосибирском сегодня можно увидеть пролёты Международной космической станции с Анной Кикиной на борту. Об этом сообщили в Большом новосибирском планетарии. Таких пролётов в ближайшее время ожидается несколько, в планетарии рассказали, как увидеть станцию в небе.

«Сегодня нас ждёт один видимый пролёт МКС в 19.55, а уже завтра и до 4 февраля включительно каждый вечер можно будет наблюдать и по два пролёта станции.🛰 Ищите в указанное время в нужном направлении белую, плавно движущуюся немигающую точку — это и есть МКС! Обратите внимание, что видимая яркость ее может меняться: чем выше отрицательное значение — тем ярче будет станция для наблюдателя. И не пугайтесь того факта, что станция словно появляется и постепенно исчезает — просто она заходит в тень Земли и нам уже не видна», — рассказали в планетарии.

Кроме того, карты пролётов ярких небесных объектов обозначены на карте.

Напомним, ранее космонавт Анна Кикина из Новосибирска провела экскурсию по МКС.