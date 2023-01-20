В Новосибирске 6 школ по концессии построят к декабрю 2023 года

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Известно, что сейчас по большинству концессионных школ в Новосибирске решился вопрос с прохождением экспертизы, определены сроки сдачи объектов.

Так, первой в этом году прошла проектная документация школы, которую построят на улице Николая Сотникова. Сегодня, 20 января, должен решиться вопрос и со строительством других концессионных объектов. Об этом сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Как рассказал замгубернатора, сейчас работы ведутся уже на всех 6 объектах, которые огорожены забором и взяты на контроль видеонаблюдением. Обозначил Сергей Нелюбов и сроки окончания строительных работ – декабрь 2023 года.

После того, как будут утверждены все пять проектных планов, графики работ будут расписаны на текущий год. Параллельно уже собирается и педагогический коллектив будущих образовательных учреждений.

Напомним, согласно поручению президента России, в этом году в Новосибирской области должно открыться 14 новых школ на 10 тысяч учеников, а старые образовательные учреждения должны быть отремонтированы.