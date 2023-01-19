В Новосибирской области в 2023 году запланировали открыть 14 школ на 10 тысяч мест

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирской области в 2023 году откроют рекордное количество школ на 10 тысяч мест.

В 2023 году в Новосибирской области введут в эксплуатацию 14 новых школ на 10 тысяч учебных мест, а также отремонтируют старые школы и достоят три детских сада. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.

Планы по увеличению числа социальных объектов в регионе обсуждали губернатор НСО Андрей Травников и президент России Владимир Путин. В свою очередь, Травников поставил задачу рекордного объёма ввода новых школ перед профильными областными министерствами и муниципалитетами.

«Строительство объектов образования – одна из приоритетных задач правительства региона, и темпы ввода объектов в этом году значительно увеличатся. Так, если в 2022 году в регионе введено в эксплуатацию 4 школы более чем на 2,5 тысячи мест, то планы на 2023 год – строительство уже 14 школ проектной мощностью свыше 10 тысяч мест, из них 10 школ на 8,6 тысяч мест в г. Новосибирске. За 5 лет с 2018 по 2022 год введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью более 17,8 тысяч мест», – сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

За счет ремонта, реновации и переоборудования уже действующих школ станет доступно еще 3919 учебных мест. Также в 2023 году планируют достроить 3 детских сада на 540 мест.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны.

Также мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесли представление за торговлю алкоголем возле школ.