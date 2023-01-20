В Новосибирске бывший муж украл 12-летнего терьера Бака у женщины

Фото предоставлены героиней публикации; коллаж: "МК в Новосибирске"

Жительница Новосибирска ищет своего 12-летнего пинчера, которого украл и отдал неизвестным ее бывший муж.

Хозяйка 12-летнего терьера Бака Татьяна рассказала «МК в Новосибирске», что ее бывший муж похитил собаку и отдал неизвестным людям.

«Я уезжала с дочкой на соревнования и привезла Бака к своей бывшей свекрови, чтобы он побыл у нее. Я привезла собаку в воскресенье, а в понедельник приехал бывший муж и забрал собаку и увез в Маслянино, где отдал какой-то женщине. Мне он не говорит, где находится собака», — пожаловалась женщина.

Татьяна добавила, что ее бывший супруг не обращает внимания на то, что их общая дочь сильно тоскует о собаке, с которой выросла. Мужчина отказывается сообщать, где находится пинчер.

«Он говорит только, что собаку водили в клинику и переоформили. Но все документы на собаку находятся у меня. К тому же, я звонила в ветклинику в Маслянино и мне сказали, что такой собаки к ним не приводили», — заявила Татьяна.

Помимо людей в семье женщины о псе тоскует другая собака, хаски, который ищет своего друга и постоянно скулит.

По словам Татьяны, на данный момент она еще не обратилась в полицию, так как опасается реакции своего бывшего мужа. Пока что женщина разыскивает пса через знакомых, а в понедельник, 23 января планирует отправиться на поиски в Маслянино.

Юрист Кирилл Куваев прокомментировал ситуацию, отметив, что в данной ситуации в отношении похитителя собаки вполне могут возбудить уголовное дело по статье «Кража», так как собака считается имуществом в соответствии с российским законодательством.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении питомца Татьяны просят связаться с ней по телефону, опубликованному в группе «Подслушано в Маслянино» во «ВКонтакте».

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